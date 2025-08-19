Mai multe școli și grădinițe sălăjene se comasează

Mihai – Tudor Ruțaș

Reducerea cheltuielilor vizează și educația, iar sute de școli și grădinițe din întreaga țară vor fi comasate. Acestea își vor pierde personalitatea juridică și vor fi arondate altor unități de învățământ, în urma procesului de reorganizare. Mai multe unități dispar și în Sălaj, potrivit Anexei Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), în urma propunerilor de restructurare ale Guvernului.

În municipiul Zalău, Școala Gimnazială „George Coșbuc” și Grădinița cu Program Normal nr. 7 din Zalău își pierd personalitatea juridică și devin structuri arondate Școlii Gimnaziale „Porolissum”. Mai mult, își pierd același statut Grădinița cu Program Normal nr. 13 din Zalău și Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 din Zalău. În urma procesului de reorganizare a rețelei școlare, ambele ajung sub conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 12 din Zalău, cea care va fi unitatea cu personalitate juridică.

Situația este similară și la Șimleu Silvaniei. Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 devine unitate fără personalitate juridică și va fi arondată conducerii Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3. Totodată, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Grădinița cu Program Normal nr. 2 Pustă și Grădinița cu Program Normal nr. 4 din devin structuri arondate Școlii Gimnaziale „Horea” Șimleu Silvaniei.