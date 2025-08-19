Școala ar putea începe mai târziu

Mihai – Tudor Ruțaș

Noile prevederi adoptate în sistemul de educație dau naștere unui val de proteste în rândul profesorilor și sindicaliștilor din învățământ. Încă de zilele trecute, aceștia își exprimă nemulțumirile față de noile măsuri prevăzute în Legea 141 din 2025 propuse de Guvernul Bolojan. Ieșirile în stradă continuă și în aceste zile, până la începutul lunii septembrie, sub formă de pichetări în fața Ministerului Educației, potrivit lui Vasile Sîrb, președintele Ligii Sindicatelor din Învățământ Sălaj.

Mai mult, în perioada 1-5 septembrie, astfel de manifestări vor avea loc și în fața Instituțiilor Prefectului, inclusiv în județul Sălaj. Deși școala ar trebui să înceapă luni, 8 septembrie, în conformitate cu calendarul oficial, profesorii amenință cu un miting de amploare, ce pune sub semnul întrebării startul revenirii elevilor în bănci. Peste 20 de mii de cadre didactice ar urma să iasă în stradă.

Vasile Sîrb a precizat că, în paralel, vor fi sprijinite și acțiunile de protest ale altor sindicaliști. FSLI, federația unde este afiliată LSI Sălaj, este parte din CSDR, una dintre cele patru confederații care și-au stabilit un plan de protest: „Noi suntem parte din confederația CSDR și sprijinim protestele organizate în cele patru confederații sindicale”, a precizat Sîrb.

Referendum pentru boicotarea noului început de an

Mai mult, acesta a precizat că în perioada 1-4 septembrie, federațiile sindicale din educație au anunțat organizarea unui referendum în școli. Membrii vor decide în acea perioadă dacă sunt de acord sau nu cu boicotarea începutului de an școlar. Mai mult, proteste ar urma să aibă loc și după această dată, sub formă de pichetări, în funcție de rezultate.

Cadrele didactice își exprimă dezacordul privind creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore, aspect ce ar avea consecințe foarte grave asupra profesorilor. Această decizie implică efecte, precum navete între mai multe școli pentru acoperirea numărului de ore. Mai mult, sindicatele din educație nu sunt de acord cu comasarea unităților de învățământ, creșterea efectivelor de elevi dintr-o clasă ori cu scăderea tarifelor plății cu ora. Acestea sunt câteva dintre măsurile prevăzute în Legea Bolojan.