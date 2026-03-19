Eveniment muzical de excepție la Biserica Romano-Catolică din Zalău: seară dedicată lui Johann Sebastian Bach

Eveniment muzical de excepție în Zalău, la Biserica Romano-Catolică. Miercuri seara, elevi și cadre didactice de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău au adus un omagiu marelui compozitor Johann Sebastian Bach, la 341 de ani de la nașterea sa, printr-un concert plin de rafinament și sensibilitate. În centrul organizării s-a aflat profesorul Kovari Laszlo. Un moment special al serii a fost interpretarea Concertului pentru două viori, avându-i ca muzicieni pe profesorii Ionuț Dârjan și Titus Câmpean – directorul Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău. Da, a fost o seară în care muzica a vorbit dincolo de cuvinte, oferind publicului emoții autentice și trăiri intense.

În completare: iubesc folclorul, dar cred că este nevoie și de altceva. Da, Sălajul este un județ majoritar rural, iar folclorul face parte din identitatea noastră, dar poate este timpul și pentru altfel de muzică la Zalău. Felicitări tuturor celor implicați în acest proiect! E un început, un început foarte frumos!