Elevii API Zalău, invitați să aplice pentru „Trofeul Radu Mircea”

În memoria celui care a fost profesorul Radu Mircea, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” lansează a șasea ediție a concursului Trofeul „Radu Mircea”. Competiția educațională se adresează doar elevilor API Zalău care se remarcă în cadrul proiectelor educaționale și a activităților extrașcolare. Elevii sunt invitați să participe la activitățile extrașcolare și să aplice pentru acest trofeu începând cu data de 1 mai 2026. Edițiile anterioare au fost câștigate de: Iulia Bordaș – ediția I (an școlar 2020-2021), Flavia Sabou – ediția a II-a (an școlar 2021-2022), Alexandra Denisa Tunyogi – ediția a III-a (an școlar 2022-2023), Ioana Hațegan – ediția a IV-a (an școlar 2023-2024) și Denisa Pușcaș – ediția a V-a (an școlar 2024-2025). Persoană de contact: profesoara Zinia Matyas.