O nouă sursă de finanțare pentru Autostrada Transilvania din Sălaj

În urma deciziei de excludere din Planul Național de Redresare și Reziliență a tronsonului Poarta Sălajului – Nădășelu al Autostrăzii Transilvania, săptămâna aceasta constructorii vor primi peste 300 de milioane de lei, fonduri necesare care vor asigura continuarea lucrărilor din teren într-un ritm susținut, după cum a declarat sălăjeanul Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

„Am depus un efort comun, alături de premierul Ilie Bolojan și miniștrii Ciprian Șerban, Dragoș Pîslaru și Alexandru Nazare, pentru a găsi soluția care să garanteze continuarea investiției”, a precizat oficialul.

Astfel, tronsonul de autostradă se va bucura de finanțare prin Programul Transporturi, implicând fondurile europene de coeziune, ceea ce înseamnă finanțare sigură și lucrări fără întreruperi.

Plata facturilor, deja validată

Ministerul Finanțelor a validat deja plata facturilor pentru lucrările executate, iar peste 300 de milioane de lei vor intra în conturile constructorilor la începutul săptămânii viitoare.

Astfel, șantierele vor continua într-un ritm bun, iar sălăjenii vor circula din 2026 pe 42 de kilometri noi de șosea de mare viteză, care vor lega Zalăul de Cluj-Napoca și, implicit, de rețeaua de autostrăzi din întreaga țară.

Potrivit oficialului, tot din 2026, șoferii vor putea circula pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău până la Oradea.

