Piață nouă la Camăr

În această săptămână, în comuna Camăr va fi recepționată o investiție considerată deosebit de importantă la nivel local. Primarul Szabó Levente ne-a declarat că valoarea investiției este 120.000 de euro, 20.000 de euro reprezentând finanțarea obținută printr-un grup de acțiune locală, iar restul de 100.000 de euro reprezintă contribuția primăriei. Piața a fost amenajată în centrul de comună și cuprinde o construcție modernă, un loc dotat cu toate utilitățile și condițiile necesare derulării unui comerț civilizat.
Fotografie din arhiva Primăriei Camăr