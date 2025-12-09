Prietenul la belele se cunoaște. Tânăr fără permis, prins la volanul mașinii amicului său în județul vecin

Tinerii continuă să se aventureze la volan fără permis, iar cazurile depistate de polițiști devin tot mai interesante de la o zi la alta.

De obicei, prietenii se susțin la greu, dar în același timp, unii pot aduce belele. Un astfel de episod a avut loc în județul Bihor, unde un tânăr de 18 ani a fost prins în trafic la volanul unui autoturism care îi aparținea prietenului său, un tânăr de 20 de ani din comuna sălăjeană Letca.

Șoferul fără permis a fost oprit de oamenii legii sâmbătă după-amiază, în localitatea Sânmartin din județul vecin, iar în urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Situația a devenit și mai interesantă deoarece, în mașină, pe scaunul din dreapta, se afla și proprietarul autoturismului, care i-ar fi încredințat vehiculul cu bună știință, deși știa că proaspătul major nu are dreptul de a conduce.

În urma abaterilor constatate, polițiștii bihoreni au deschis un dosar penal pe numele tânărului aflat la volan, iar acesta cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Totodată, prietenul său este anchetat pentru încredințarea autoturismului unei persoane neautorizate, potrivit bihoreanul.ro.