Elevi și profesori de la API și CNS au pus Zalăul pe harta roboticii educaționale din România

În perioada 13 – 15 martie 2026, echipele de robotică Brainstorms de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și CNapSys de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, au participat la Campionatul Național de Robotică – FIRST Tech Challenge Romania, organizat de Asociația „Nație prin educație”, unul dintre cele mai mari programe educaționale STEM dedicate liceenilor. La competiția națională au ajuns 96 dintre cele mai bune echipe din țară, calificate în urma etapelor regionale ce au avut loc în mai multe zone ale României. Competițiile regionale sunt organizate anual în șapte sau opt regiuni, fiecare aducând împreună aproximativ 30 de echipe care își proiectează, construiesc și programează roboți, astfel încât să poată rezolva provocările tehnice specifice fiecărui sezon.

Cele două echipe din Zalău, Brainstorms și CNapSys au făcut parte din Regionala NORD a cărei competiție a avut loc la Bistrița. Aici au obținut locul I Winning Alliance și calificarea la etapa națională – o performanță importantă într-o competiție în care participă sute de elevi pasionați de tehnologie, programare și inginerie. Campionatul național FTC s-a desfășurat pe parcursul a trei zile intense, în care echipele au adunat puncte atât în meciuri, ca parte din alianțe, cât și în urma interviurilor tehnice cu membri juriului. În competiția First Tech Challenge, elevii nu sunt evaluați doar după rezultatul meciurilor, ci și după modul în care proiectează robotul, felul în care documentează procesul de lucru în caietul tehnic, colaborează în echipă și promovează educația STEM în comunitate (atât în orașul natal, cât și în zona rurală și alte orașe din județ). Echipele au fost împărțite în două divizii, Vlaicu și Coandă și în urma tragerii la sorți, atât Brainstorms cât și CNapSys au fost parte din Divizia Coandă. În urma meciurilor de calificare desfășurate în 13 și 14 martie, Brainstorms s-a clasat pe locul 30 în divizie, iar CNapSys pe 12, într-o competiție serioasă unde meciul depinde nu doar de performanța propriului robot, ci și de colaborarea cu echipa aliată, din teren. Până la playoffs, când poți alege partenerul de alianță, echipa cu care faci parteneriat e trasă la sorți și poate fi de oriunde din țară.

Participarea la o astfel de competiție presupune un efort uriaș din partea elevilor. E important de menționat că acești elevi de 14 -18 ani sunt voluntari, lucrează după orele de școală, se autofinanțează cu ajutorul sponsorilor și al părinților care le susțin pasiunea și mai ales, rămân pe poziții fruntașe în topul claselor din care fac parte. Odată cu începerea anului școlar, când e anunțată tema sezonului, echipele lucrează mii de ore pentru a proiecta, construi și programa robotul, dar și pentru a dezvolta strategii de joc, documentația tehnică și activități de promovare a științei și tehnologiei. Toate acestea se întâmplă în laboratoare create în cadrul spațiilor puse la dispoziție de colegiile pe lângă care activează. Au proiectat, au programat, au testat, au greșit și au luat-o de la capăt! Până seara târziu.

Acești tineri au învățat să lucreze ca o echipă, să rezolve probleme tehnice complexe, să-și susțină ideile în fața unui juriu de specialitate (format din profesori de real, ingineri, specialiști din industrie, profesori universitari, foști mentori sau voluntari FTC, alumni – foști membri în echipe deveniți adulți, reprezentanți ai companiilor din domeniul tehnologic). Și cel mai important, găsesc soluții acolo unde, parcă nu mai există! Pentru acești tineri, Clubul de robotică este o școală reală de inginerie, creativitate și perseverență, o experiență care dezvoltă competențe căutate și utile în orice domeniu. Evoluția echipelor din Zalău n-ar fi fost posibilă fără sprijinul profesorilor mentori, al părinților și al sponsorilor care au ales să investească în educația tehnologică (și nu numai) a tinerilor. Într-un domeniu în care roboții sunt construiți de la 0, fiecare piesă, fiecare senzor, fiecare sandwich și sticlă de apă în plus în ghiozdan pentru cele 5-6 ore după… ore, cât și fiecare deplasare la competiții presupune resurse. Susținerea comunității locale devine astfel esențială! Rezultatele obținute până acum au îmbogățit CV-ul cluburilor celor două echipe și confirmă că liceenii – voluntari de la Brainstorms API și CNapSys CNS sunt talentați și capabili să concureze cu cele mai bune echipe din România. Dincolo de clasamente, rezultatul este altul: timpul liber, weekendurile și vacanțele se folosesc înțelept pentru o pasiune ce poate transforma un club de „după ore” într-un loc unde se construiește… VIITORUL.

Echipele se mândresc cu:

Andrei, Alexa, Alin, Alicia, Alex, Anca, Călin, Adriana, Darius, Denisa, David, Mara, Eduard, Bianca, Mark, Maria, Leo, Raul, Ruxandra, Sergiu, Ștefan, Teofan cu prof. Ioana Ionescu și prof. Alexandru Mureșan de la Brainstorms – API Zalău.

Andrei, Bianca, Azad, Cristian, Darius, Ioana, Eduard, Luca, Mara, Mihai, Pavel, Sofia, Raymond, Maria, Răzvan, Sara, Rareș, Răzvan, Robert, Tudor cu prof. Paula Deac și prof. Gheorghe Revnic de la CNapSys – CNS Zalău .

Felicitări tuturor!

M. S.