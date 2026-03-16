Daria Tronaru, premiul I la „Voces Primavera”

Daria Tronaru, o tânără interpretă talentată a reușit să impresioneze juriul și publicul de la concursul județean de interpretare vocal-instrumentală ,,Voces Primavera”, obținând premiul I interpretând doina ,,Știi mamă ce dor mi-i mie” și melodia ,,Se tânguie cetera”. Evenimentul, organizat la Liceul de Artă „Ioan Sima”, a reunit numeroși tineri artiști din județ, fiecare aducând pe scenă momente artistice deosebite.

Daria, o elevă de 15 ani de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău, s-a remarcat printr-o interpretare plină de emoție, tehnică vocală sigură și o prezență scenică apreciată de spectatori. Momentul artistic prezentat de aceasta a fost primit cu aplauze, iar juriul a subliniat autenticitatea și sensibilitatea cu care artista a reușit să transmită mesajul piesei.

„A fost o experiență extraordinară și o mare bucurie să urc pe această scenă. Acest premiu mă motivează să muncesc și mai mult pentru a-mi urma visul. De asemenea, vreau să mulțumesc doamnei profesoare Alexandra Chira pentru tot sprijinul acordat”, a declarat interpreta după festivitatea de premiere.

Organizatorii festivalului au precizat că nivelul competiției a fost unul ridicat, iar alegerea câștigătorilor nu a fost deloc ușoară. În final, prestația tinerei artiste a reușit să convingă juriul că merită premiul.

M. S.