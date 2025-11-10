Elevi ai Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”, în experiențe profesionale prin programul Erasmus+ în Cipru

Cincisprezece elevi ai Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei au avut parte de o experiență de neuitat, în urma unui stagiu de practică desfășurat la Paphos, în Cipru, prin intermediul programului Erasmus+.

Timp de două săptămâni, liceenii colegiului șimleuan s-au bucurat de o importantă etapă de învățare și dezvoltare în plan profesional, arătând încă odată beneficiile unor experiențe educaționale extinse la nivel european.

Alături de tutorele lor din partea organizației OPEI, doamna Stavri Metaxa, elevii au desfășurat activități practice relevante pentru domeniul economic, au realizat proiecte interesante și au învățat să utilizeze softuri specializate specifice pregătirii lor profesionale.

Experiențe la firme și instituții publice

Cu atât mai mult, aceștia au avut ocazia să viziteze firme de contabilitate și instituții publice, precum Camera de Comerț și Industrie din Paphos.

În acest fel, elevii au avut oportunitatea de a înțelege mai bine rolul acesteia în sprijinirea investitorilor locali și în dezvoltarea mediului de afaceri cipriot.

Incursiune în cultura din Cipru

Pe lângă experiența profesională, participanții au beneficiat și de o incursiune culturală, oferită de partenerii OPEI. Astfel, liceenii au vizitat Muzeul de Istorie din Paphos, patru situri arheologice și două orașe pline de farmec, Paphos si Limassol, descoperind astfel istoria și cultura Ciprului, legendele mitologiei grecești și tradițiile locale.

Proiecte de mobilitate în scop educațional

„Această experiență remarcabilă a fost posibilă datorită programului Erasmus+, prin care școala noastră derulează proiecte de mobilitate europeană cu scop educațional, dedicate atât elevilor, cât și cadrelor didactice”, transmit rerezentanții unității de învățământ de la poalele Măgurii.