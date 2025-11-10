Târgul de Crăciun din Zalău promite o atmosferă de sărbătoare, concerte și produse tradiționale

Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să-și facă simțită prezența, iar pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Zalău sunt în toi. În mai puțin de trei săptămâni, „Târgul de Crăciun- Zalăul Magic” își va deschide porțile pentru zălăuani și turiști, chiar în inima orașului, iar evenimentul este unul promițător și pe gustul tuturor, după cum promit organizatorii.

Produse tradiționale și preparate pentru toate gusturile

Zecile de comercianți, patinoarul, amplasat pentru prima dată în centru, caruselele pentru copii, Căsuța Moșului, Atelierul Moșului sau Trenulețul Moșului, vor fi câteva dintre atracțiile care îi vor întâmpina pe vizitatori cu atmosfera mult iubită a sărbătorilor de iarnă.

Preparatele cu care cei 25 de comercianți îi vor aștepta pe trecători sunt variate. Produsele vor fi tradiționale, precum cârnați, caltaboși, slănină, șuncă și multe altele, toate autentice, dar și numeroase bunătăți autohtone, precum brânzeturi și miere de albine, ce vor da savoare întregului eveniment. Nu vor lipsi nici produsele de artizanat, autentice sălăjene, iar gurmanzii vor putea degusta o mulțime de deserturi, precum kürtős, langoși, gogoși, clătite, ciocolată și alte dulciuri de casă.

Concerte și momente artistice de neuitat

Atmosfera de sărbătoare va fi dublată de numeroase momente artistice susținute de artiști locali, elevi de la Liceul de Artă, Școala Populară de Artă, Palatul Copiilor, precum și de coruri de copii de la școlile din Sălaj. Trupe locale precum Trupa de Noapte (Marius Sălăjean), Trupa Meyn (Yaris Olaru), Călin Boca, Alexandra Chira, Sergiu Chirilă și Formația Cosmin Chichișan vor aduce energie și voie bună, alături de multe alte surprize pregătite pentru public.

Pe scena târgului vor urca și artiști consacrați, precum Ducu Bertzi, The Urs, Ștefan Hrușcă și mulți alții, iar alte surprize vor fi anunțate în curând.

Porțile, deschise la finalul lunii

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun este organizată de PFA Crăete D. Daniel, în parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău, iar porțile acestuia vor fi deschise începând cu 30 noiembrie.

Programul ediției din acest an: