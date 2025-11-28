Două vacanțe se arată în zare pentru elevii sălăjeni

Doar câteva săptămâni îi mai despart pe elevi și profesori de vacanța de sărbători, de altfel cea mai lungă din acest an școlar. Timp de 19 zile, începând din 20 decembrie și până în 7 ianuarie 2026, elevii și cadrele didactice vor avea parte de repaus, urmând ca din 8 ianuarie să înceapă cel de-al treilea modul al acestui an școlar.

Cinci astfel de module structurează anul, iar fiecare dintre acestea este urmat de o perioadă de zile libere. Până la vacanța de Crăciun, elevii vor fi prezenți la clasă fără o altă pauză, moment în care se va încheia cel de-al doilea modul.

Liber de sărbători legale

Astfel, perioada de odihnă va oferi aproape trei săptămâni de pauză înainte de reluarea programului școlar. Vacanța cuprinde și sărbătorile legale de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul.

Cursurile celui de-al treilea modul vor începe joi, 8 ianuarie 2026, marcând revenirea elevilor în sălile de clasă. Intervalul de cursuri din al treilea modul școlar este de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv până vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene, în urma consultărilor cu elevii, părinții ori reprezentanții legali ai acestora și cadrele didactice, realizate la nivelul școlilor.

Vacanța de schi din februarie 2026

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

În județul Sălaj, această vacanță este prevăzută în perioada 16-22 februarie 2026, timp de o săptămână.