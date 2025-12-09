Daruri și colinde în școlile din comuna Horoatu Crasnei

Generozitatea și spiritul comunitar sunt principalele ingrediente care au marcat un eveniment desfășurat zilele trecute în școlile din Horoatu Crasnei și Stârciu. Elevilor le-au fost oferite daruri, copiii au colindat, atmosfera fiind una de sărbătoare. „Cu sprijinul primarului comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan, un susținător fervent al educației și un partener constant al școlilor, s-a desfășurat un eveniment emoționant de oferire de daruri, marcând una dintre cele mai așteptate sărbători creștine. Acțiunea a fost posibilă datorită implicării Asociației Pro Adevăr din Zalău și a investitorilor Ciprian Pop și Nicolae Sabău. Momentul solemn și plin de semnificație a adunat sub același acoperiș și lideri spirituali din comunitate: preotul ortodox si preotul catolic, dar și pastorul Bisericii Penticostale au fost prezenți, evidențiind unitatea și armonia interconfesională în jurul valorilor comune de bunătate și generozitate”, a declarat directorul Școlii Gimnaziale din Horoatu Crasnei, profesorul Pavel Dan.

