Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 251, din luna decembrie a acestui an, poate fi accesat de cititori.

Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de vineri, 12 decembrie 2025. Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr accesând articolele în varianta digitală:

Poem pentru „Caiete Silvane”, Vasile Gogea, Duminicile poetului, poem însoțit de o parodie semnată de Lucian Perța,

1 ■ Viorel Mureșan, Un act de recuperare identitară,

2 ■ Imelda Chința, Intertextualitate lirică,

4 ■ Carmen Ardelean, Captivi în veșnicie,

5 ■ Marcel Lucaciu, Neliniști răzlețe (XIII),

6 ■ Gheorghe Glodeanu, Fascinația Orientului,

7 ■ Viorel Gh. Tăutan, Promisiune împlinită,

8 ■ Am primit la redacție: „Filarmonica din București în reflectorul cronicii muzicale”,

10 ■ Poem pentru „Caiete Silvane”, Gheorghe Jurcă, O gaură în cer,

11 ■ La Editura „Caiete Silvane” a apărut cartea „Personalităţi din Sălajul istoric”, 11 ■ Versuri de Ioan Vasile Bulgărean,

12 ■ Un poem de Voichița Lung, Decembrie (Haibun),

12 ■ Versuri de Viorica Mureșan,

13 ■ Menuț Maximinian, Scena Bethleemului în colindele transilvane,

14 ■ Silvia Bodea Sălăjan, Întoarcerea la cuvânt,

16 ■ Dan Rus, Istorie, credință și continuitate la Jac,

17 ■ Cătălina Hașotti, Banchize,

19 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, interviu cu scriitoarea și jurnalista Doina Gecse-Borgovan: „O voce prietenoasă de la radio își va găsi mereu adepți”,

21 ■ Doina Gecse-Borgovan, Poate că totul ar trebui să înceapă de la noi,

23 ■ Borco Ilin, Memoria albă – etnografii de iarnă,

24 ■ Olimpia Mureșan, Practici comunitare și ritualuri alimentare. Etnografia tăiatului porcului în spațiul rural sălăjean,

26 ■ Alice Valeria Micu, Crăciun amânat,

32 ■ Claudiu Boia, Crăciun, Christmas, X-mas. Nașterea fără Prunc,

33 ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, Poezia colindelor (religioase) și a cântecelor de stea,

34 ■ Premiul „Ion Caramitru” acordat unui regizor sălăjean: Szabó K. István,

35 ■ Marin Pop, Victor Deleu în Marele Război și la Marea Unire (I),

36 ■ Alexandru Jurcan, Palme d`Or pentru curaj,

41 ■ László László, Szikszai Lajos 200. Viața, activitatea și personalitatea lui Szikszai Lajos (1825-1897),

42 ■ Câștigătorii celei de-a XXIX-a ediții a Concursului de creație literară pentru elevii de liceu „Iuliu Suciu”,

46 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

47 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Janet Planet (2023),

48 ■ Daniel Mureșan, Cronica discului, Spock`s Beard – The Archaeoptimist,

49 ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de decembrie,

50 ■ Omagiații lunii decembrie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a,

■ Arca poeziei, Fujiwara No Shunzei, traducere de Ion Acsan și Dan Constantinescu, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.