Ce conțin murăturile de pe rafturile magazinelor?

Mesele de sărbători sunt încărcate cu fel de fel de preparate, iar multe dintre acestea sunt asezonate cu murături. Și cum lanțurile de magazine sălăjene oferă clienților o varietate de astfel de produse la raft, multe dintre acestea, deși incomparabile cu cele de casă, conțin aditivi alimentari.

Potrivit unei analize realizate de InfoCons, au fost evaluate produsele mai multor lanțuri și branduri, multe prezente și în județ, precum Carrefour, Kaufland, Lidl sau Profi.

În urma centralizării și analizării informațiilor ce se regăsesc pe etichetele murăturilor, au rezultat produse cu gramaje cuprins între 330 și 1600 grame, iar numărul E-urilor variază între 0 și trei, potrivit studiului.

Conform datelor, aproape 41% dintre murăturile analizate au în compoziția lor aditivi alimentari, dintre care 5% conțin trei E-uri, tot atâtea două E-uri, iar 90% au în compoziția lor un singur aditiv. Vestea bună este că peste 59% dintre produsele de la raft nu conțin astfel de aditivi.

În ceea ce privește valoarea energetică a produselor, aceasta este cuprinsă între 11 kcal și 68 kcal, iar cantitatea de grăsimi variază între 0 g și 0.5 g, iar cea a acizilor grași saturați este cuprinsă între 0 g și 0.1 g.