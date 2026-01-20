Pompierii sălăjeni, în misiune pentru identificarea persoanelor fără adăpost

Adrian Lungu

Este ger și e normal să fie frig în această perioadă. Numai că frigul înseamnă și mari probleme mai ales pentru persoanele fără adpăpost și pentru cele vulnerabile. Pompierii sălăjeni au efectuat, pe fondul temperaturilor scăzute, misiuni de patrulare în localitățile din județ pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau aflate în dificultate, au desfășurat controale pe linia prevenirii situațiilor de urgență, acțiuni de informare preventivă în teren și alte tipuri de misiuni. Situația privind persoanele fără adăpost va fi prezentată autorităților județene pentru luarea măsurilor de sprijin.

Fotografie cu rol ilustrativ

    20 ianuarie 2026 at 09:10

