Comunicat de presă

Săptămâna Educației Globale (Global Education Week) se va desfășura în perioada 15-21 noiembrie 2021, tema din anul acesta fiind ”It’s our world! Lets take action together!” (”Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”).

Pentru ediția din acest an, Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău va implementa proiectul județean având titlul ”Mediul, casa noastră! Conduită și conștiință.” Printre partenerii noștri se numără unități școlare din județul Sălaj, Biblioteca Județeană ”Ioniță Scipione Bădescu”, Agenția Pentru Protecția Mediului Sălaj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj.

În cadrul proiectului sunt prevăzute activități ce au ca scop crearea și dezvoltarea unei comunități de învățare în care elevii și profesorii se motivează reciproc pentru a lucra împreună în vederea înțelegerii problemelor sociale cu care se confruntă și identificarea soluțiilor potrivite.

Astfel, la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” precum și în școlile partenere vor fi organizate următoarele activități:

● Concurs de postere, desene, machete, produse biodegradabile – cu tema ”Cum văd eu lumea verde?”;

● Sesiune de comunicări on-line pe tema: ”Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”;

● ”O zi ne îmbrăcăm în verde” – costumație din materiale biodegradabile;

● ”Împreună salvăm Planeta!” – acțiuni de ecologizare, igienizare și înfrumusețare;

● Masă rotundă-exemple de bune practici.

Dat fiind actualul context pandemic, activitățile proiectului se vor desfășura cu respectarea strictă a normelor prevăzute în Ordinul comun pentru aprobarea măsurilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS -CoV 2 în vigoare la data organizării activităților.

ECHIPA DE PROIECT