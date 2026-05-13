Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a colegului nostru drag POP VIOREL

Timp de peste 20 de ani, a fost parte din familia Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău, slujind școala cu devotament, bunătate și discreție.

Pentru generații întregi de elevi, profesori și părinți, domnul Viorel a fost chipul cald care ne întâmpina zilnic cu zâmbetul pe buze, cu o vorbă bună și cu respect față de fiecare om care trecea pragul școlii.

Astăzi, comunitatea noastră este mai săracă fără prezența lui.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi dăruiască lumină veșnică. Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău