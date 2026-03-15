Sălajul, în topul investițiilor în infrastructura de transport pentru 2026

Guvernul României a aprobat bugetul de stat pentru anul 2026, iar județul Sălaj se află în frunte anul acesta la valoarea investițiilor finanțate în infrastructura de transport, potrivit lui Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

„Fondurile alocate prin Ministerul Transporturilor înseamnă mai mult decât cifre contabile. Înseamnă șantiere deschise, locuri de muncă mai bine plătite, oportunități pentru companiile locale și o conectare mult mai rapidă a Sălajului la marile centre economice din țară și la rețeaua europeană de transport. În toată țara rețeaua de autostrăzi a adus dezvoltare economică, turism îmbunătățit și condiții mai bune de trai pentru cetățeni”, precizează oficialul sălăjean.

Principalele proiecte finanțate în 2026

Autostrada Transilvania, în valoare de 2,5 miliarde de lei, este unul dintre cele mai bine finanțate proiecte de infrastructură din România în acest an. Până la finalul lui 2026 vom circula pe aproape 100 km noi de autostradă. Asta înseamnă că se va putea merge doar pe autostradă de la Poarta Sălajului la Cluj-Napoca și de la Nușfalău la Oradea.

Tot în acest an încep lucrările pe tronsonul Poarta Sălajului – Meseș – Zalău – Nușfalău, un proiect de 1,4 miliarde de euro, care va aduce sute de locuri de muncă pentru sălăjeni, dar și oportunități pentru firmele locale, precum furnizori de materiale, subantreprenori, servicii de logistică, cazare sau catering. Mai mult, Cosma anunță și demersurile pentru includerea nodului rutier Crasna în cadrul proiectului autostrăzii.

Vești despre Centura Zalău Nord

În 2026 va fi finalizată etapa de proiectare, un pas important pentru lansarea lucrărilor la acest ultim sector care va întregi ocolirea modernă a orașului Zalău. Tot în acest an, în următoarele luni, vor fi finalizate și lucrările de reînnoire a infrastructurii feroviare, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).