Zestrea Silvană reprezintă Sălajul la marele eveniment dedicat gastronomiei tradiționale românești

După performanța din anul 2024, când a urcat pe podiumul Festivalului Internațional „D’ALE PORCULUI”, echipa Asociației Zestrea Silvană se pregătește să revină la Oradea, între 15 și 16 noiembrie 2025, pentru o nouă ediție a celui mai important eveniment dedicat gastronomiei tradiționale românești – „Turneul Campionilor”. În competiția de anul trecut, echipa Zestrea Silvană a obținut locul al III-lea, o distincție care confirmă pasiunea, priceperea și respectul față de tradiția culinară sălăjeană. Participarea din acest an este una de suflet, construită pe prietenie, colaborare și dorința comună de a promova gustul autentic al zonei. Alături de Zestrea Silvană se află parteneri de nădejde, fiecare aducând o parte din povestea și savoarea locului: producătorul de ciuperci Boglar din Nușfalău, Complexul „La Nașu” din Zalău, Măcelăria „La Sanda” din Jibou, Primăria Comunei Năpradea și Punctul Gastronomic Local DecumAna din localitatea Moigrad.

Share Whatsapp Email