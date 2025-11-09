Sute de muncitori și utilaje, pe lotul de autostradă dintre Suplacu de Barcău-Chiribiș

Lucrările se desfășoară într-un ritm foarte bun pe șantierul secțiunii Suplacu de Bărcău – Chiribiș a Autostrăzii Transilvania. Stadiul fizic de execuție a ajuns la 63%, iar antreprenorul român are angrenate în teren aproximativ 550 de muncitori și peste 300 de utilaje.

În prezent, lucrările vizează în principal execuția terasamentelor, lucrări de consolidare și relocarea utilităților.

Cei 26,35 km ai acestei secțiuni urmează să fie finalizați anul viitor, ceea ce va permite circulația pe aproximativ 170 km din drumul de mare viteză. după cum a declarat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Lotul se învecinează la unul dintre capete cu tronsonul de 13,5 kilometri dintre Nușfalău și Suplacu de Bărcău, inaugurat și deschis circulației în a doua jumătate a anului 2023.

De la Nușfalău, autostrada este însă întreruptă pe o distanță de circa 70 km, până la Nădășelu.

Contractul pentru proiectare și execuție, în valoare de 884,12 milioane de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021–2027.