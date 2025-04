Zalăul va fi gazda Conferinței Internaționale ORBIS MEDIAEVALIS V

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău organizează Conferința Internațională ORBIS MEDIAEVALIS V. Aceasta are loc în parteneriat cu prestigioase instituții din România, precum Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Arad și Muzeul Județean Mureș și se va desfășura loc în perioada 24-27 aprilie 2025.

Deschiderea oficială a conferinței va avea loc vineri, 25 aprilie 2025, începând cu ora 9.30, la Galeria de Artă „Ioan Sima” din Zalău. Lucrările științifice vor fi susținute în limbile engleză și germană, având ca tematică:

„WALKING” GOODS. „WALKING” IDEAS. „Economic” and cultural routes in the Carpathian Basin and neighboring areas (7th – 14th centuries). Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în Bazinul Carpatic și zonele învecinate sunt structurate în următoarele paliere:

Zone de producție si difuziune. Rute economice.

Local versus import. Criterii de definire/delimitare. Schimburi culturale.

Transfer tehnologic. Surse.

Rolul meșteșugarilor și rolul atelierelor itinerante.

Producția locală și schimburile intraregionale.

Producție locală și schimburi pe distanțe lungi.

Resurse locale/resurse din exterior/procurare de materii prime.

Monedă și metale prețioase. Bunuri stocabile și bunuri schimbabile.

Producție si comerț. Implicarea elitelor și a structurilor politice.

Trasee naturale și comerciale. Reutilizarea căilor de comunicație antice.

Micro și macroregiuni „economice”.

Participanții ce vor fi prezenți la Zalău provin din instituții de specialitate, precum universități, institute de cercetare și muzee, atât din Ungaria, cât și din România și reprezintă o serie de orașe. Acestea sunt: Budapesta, Nyíregyháza, Békéscsaba, Székesfehérvár, Constanța, Sibiu, Târgu Mureș, Arad, Timișoara, Cluj-Napoca, Satu Mare și Zalău.

„Proiectul de cercetare ORBIS MEDIAEVALIS a fost demarat în anul 2016, până în prezent fiind organizate patru conferințe în mai multe locații: Lipova, Arad, Târgu Mureș, Székesfehérvár. Lucrările prezentate în cadrul conferințelor respective au fost publicate în seria Orbis Mediaevalis, care în anul 2023 a ajuns la volumul IV, iar anul acesta este în pregătire volumul V”, după cum precizează dr. Dan Băcueț-Crișan, cercetător științific.

Prin organizarea celei de-a cincea ediții a acestei conferințe internaționale, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău își reafirmă angajamentul în promovarea cercetării științifice interdisciplinare și a colaborării internaționale în domeniul arheologiei și istoriei medievale. Evenimentul reprezintă o platformă pentru schimb de idei și rezultate între specialiști din România și Ungaria. În acest sens, este adusă o contribuție pentru mai bună înțelegere a dinamicii economice și culturale din Bazinul Carpatic în perioada secolelor VII–XIV.