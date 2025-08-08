Peste 250 de copii au devenit eroi pentru o zi alături de salvatorii sălăjeni

Peste 250 de copii au avut parte de o zi plină de distracție, în care au avut ocazia să învețe alături de salvatorii sălăjeni cum să se comporte în situațiile de urgență. Pompierii au desfășurat activități destinate celor mici în două tabere de vară, iar lecțiile de siguranță au devenit experiențe memorabile și interactive.

Participanții taberelor de vară, organizate de Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” și Parohia Ortodoxă Ortelec, au învățat, prin joc și voie bună, cum să ofere prim ajutor când e nevoie și cum să fie eroi în situațiile necesare. Toate aceste activități au fost derulate joi de pompieri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj.