Vești bune pentru seniori. Un nou centru de zi va fi construit în Zalău

Vești bune pentru seniorii zălăuani. Lucrările de amenajare a Centrului de zi de pe strada Valea Miții din municipiul Zalău au fost demarate. Proiectul, derulat prin Direcția de Asistență Socială Zalău, este finanțat cu bani europeni.

Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 9.787.140,68 lei, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de doi ani, potrivit autorităților locale.

Obiectivul investiției este cel de a asigura accesul persoanelor vârstnice vulnerabile la servicii de îngrijire pe termen lung. Odată cu finalizarea centrului, un număr de 50 de persoane vor avea parte de servicii sociale în fiecare lună.

Mai mult, va fi operaționalizată o unitate de îngrijire la domiciliu, pentru a-i sprijini pe vârstnicii aflați în situații de vulnerabilitate.