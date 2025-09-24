ISU Sălaj trage un semnal de alarmă. Fermentarea mustului poate fi fatală

Toamna a început în forță, iar sălăjenii iau cu asalt viile pentru a-și culege roadele. Și cum românii nu se abat de la cele mai vechi și îndrăgite obiceiuri, mustul este vedeta acestui sezon. Gustul plăcut este deja cunuscut, însă în spatele acestuia se ascunde un risc serios pentru sănătate. Mustul fermentează în ritm accelerat, iar astfel apare pericolul de intoxicație cu dioxid de carbon.

Fermentarea stugurilor are loc de obicei în vase de mari dimensiuni, iar în acest proces este degajată o cantitate mare de dioxid de carbon, gaz ce poate deveni letal, în special în spațiile închise și slab ventilate, precum beciuri sau magazii. Dioxidul de carbon nu are miros și culoare, iar odată inhalat, acesta poate afecta organismul.

Simptome bruște și pericol de deces

Potrivit salvatorilor sălăjeni, primele simptome apar brusc, iar în concentrații mari, acesta poate duce chiar la deces. Pentru a evita intoxicația cu acest gaz, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj lansează un set de recomandări și măsuri esențiale de prevenire.

Recomandări ce pot face diferența

Pentru a evita astfel de situații le recomandă sălăjenilor ca mustul, pus la fermentat, să fie păstrat în spații deschise și bine aerisite, iar accesul în încăperile unde fierbe vinul să fie evitat dacă nu există o ventilație corespunzătoare. Mai mult, este esențială înștiințarea unei alte persoane înainte de a intra într-un beci sau într-o cameră unde mustul este pus la fermentat.

Nivelul oxigenului poate fi testat cu ajutorul unei lumânări aprinse. În cazul în care flacăra se stinge, aerul nu este respirabil. Salvatorii atrag atenția asupra încercării de a salva o persoană intoxicată. În lipsa unui echipament de protecție corespunzător, bunele intenții pot transforma salvatorul într-o victimă. În orice situație de urgență, singura soluție sigură rămâne apelarea numărului de urgență 112.

„Prin respectarea acestor reguli simple, bucuria mustului și a tradiției toamnei poate fi trăită în siguranță, alături de familie și prieteni”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj.