Pedepsele și torturile din Transilvania medievală vor fi dezvăluite la Zalău

O expoziție inedită va fi organizată, începând de săptămâna aceasta, la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Vernisajul „Rerum Criminalium. Regimul pedepselor și torturii în Transilvania medievală” va avea loc joi, începând cu ora 13.15, în Beciul Cultural al muzeului.

Incursiune în justiția medievală

Expoziția propune o incursiune în istoria justiției medievale, dincolo de clișeele și imaginile propagate de cultura populară. Deși societatea este obișnuită cu scenele spectaculoase de tortură și pedepse, documentele de epocă dezvăluie o realitate mult mai complexă. Vremurile trecute arată o justiție fundamentată pe legi, privilegii și proceduri.

Exponat valoros la Zalău

Piesa centrală a expoziției o reprezintă spada călăului orașului Cluj. Rar expus publicului, acesta este un obiect cu valoare istorică și simbolică excepțională. În jurul ei, vizitatorii vor putea explora teme esențiale, precum funcționarea sistemului judiciar medieval din Transilvania, privilegiul aplicării pedepsei capitale sau rolul tehnicilor de tortură, înțelese însă în contextul legal și social al vremii.

„Cu toții suntem familiarizați cu imaginile despre groaznicele torturi medievale și despre pedepsele aspre care se dădeau chiar și pe nedrept. Cu toate acestea, documentele păstrate din Evul Mediu ne spun o cu totul altă poveste. Vă invităm să o descoperiți împreună cu noi”, a transmis arheologul Andrei Fărcaș, curatorul expoziției.

O experiență imersivă

Concepută ca o experiență imersivă, expoziția aduce publicului o perspectivă istorică echilibrată asupra uneia dintre cele mai controversate teme ale Evului Mediu: justiția și instrumentele sale.

Realizarea expoziției a fost posibilă cu sprijinul partenerilor de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Sălăjenii pot lua parte la această expoziție gratuit până la sfârșitul lunii viitoare.