Vă așteptăm la Ziua Recoltei. Invitat special: arheologul culinar Mircea Groza

Cotidianul Magazin Sălăjean organizează sâmbătă, 20 septembrie, în fața clădirii Transilvania din Zalău, a II-a ediție a evenimentului „Ziua Recoltei”. Se anunță un eveniment plin de culoare și arome specifice toamnei, totul într-un cadru de poveste. Tot cu această ocazie vor avea loc Festivalul Vinului și Festivalul Pălincii, invitatul special al evenimentului fiind renumitul arheolog culinar sălăjean Mircea Groza. Încă de la primele ore ale dimineții, mesele producătorilor se vor umple cu legume, fructe, produse lactate, produse apicole și cu multe alte bunătăți. Și după o pâine cu unsoare și silvoiț merge perfect „on păhăruț cu pălincă die prune bristrițe”! Perfect!

La Ziua Recoltei vor fi prezenți și producători renumiți de pălincă și vin în diferite sortimente, fiecare produs cu propria poveste. Nu vor lipsi nici producătorii de carne și preparate din carne. Vor avea loc degustări, prezentări de produse și momente artistice alături de tineri artiști de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Palatul Copiilor din Zalău. Evenimentul va începe în jurul orei 8 și se va încheia după-amiază. Partenerii evenimentului sunt Primăria Municipiului Zalău, Consiliul Județean Sălaj, Asociația de Dezvoltare „Țara Silvaniei” și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Vă așteptăm!