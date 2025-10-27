Traversarea străzii prin locuri nepermise i-a costat pe sute de pietoni sălăjeni

Acțiunile polițiștilor sălăjeni nu vizează doar șoferii, iar timp de o săptămână, oamenii legii au desfășurat o serie de activități pentru creșterea siguranței rutiere, cu scopul de a preveni accidentele în care sunt implicați pietonii.

În perioada 20-26 octombrie, autoritățile au urmărit respectarea de către șoferi a regulilor privind acordarea priorității de trecere pietonilor angajați regulamentar în traversare, precum și modul în care pietonii respectă obligațiile legale privind traversarea drumului public doar prin locurile permise și semnalizate corespunzător.

Traversările neregulamentare costă scump

În urma activităților, au fost aplicate 237 de sancțiuni contravenționale pietonilor care au încălcat regulile de circulație, majoritatea pentru traversări neregulamentare sau deplasarea pe partea carosabilă în locuri interzise.

„Polițiștii rutieri reamintesc faptul că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic și vor continua activitățile preventive și de control și în perioada următoare”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.