Un sălăjean a accidentat mortal o femeie în Cluj

În data de 16 martie, în jurul orei 16, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani, care era pe trotuar. Femeia a fost transportată la spital, dar la scurt timp a murit.

La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

