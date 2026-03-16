Accident în Ciumărna

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat luni, în jurul orelor 15, cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Ciumărna. La fața locului au ajuns polițiștii Serviciului Rutier, care au constatat faptul că un ansamblu de vehicule format din camion și semiremorcă, condus de un bărbat de 56 de ani, din municipiul Călărași, ar fi pierdut controlul asupra direcției, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din municipiul Satu Mare. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În urma accidentului, conducătorul autoturismului a fost rănit, fiind transportat la spital.

Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

M. S.