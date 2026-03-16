Incendiu violent pe strada Crasnei din Zalău

Pompierii din cadrul Detașamentului Zalău intervin în această seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Zalău, pe strada 22 Decembrie. La fața locului au ajuns de urgență trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o autocisternă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, afectând mai multe imobile, existând pericol de propagare, suprafața afectată fiind de circa 350 mp. Două persoane au suferit atacuri de panică, fiind asistate medical de un echipaj B2 al Serviciului de Ambulanță Județean.

În aceste momente se acționează pentru limitarea propagării incendiului. Clădirile afectate aparțin mai multor proprietari.

M. S.