Zălăuanii, invitați la un workshop interactiv destinat comunicării, urmat de lansarea unei cărți

Un eveniment aparte va avea loc în rândul comunității zălăuane, la care publicul este invitat să ia parte săptămâna viitoare.

Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, organizează un workshop interactiv dedicat comunicării și relaționării interpersonale, urmat de lansarea volumului „Ghid de corespondență”, semnat de Argentina Tudor, psiholog clinician, trainer și facilitator interdisciplinar.

De toate acestea se pot bucura zălăuanii săptămâna viitoare, pe 11 februarie, începând cu ora 12, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Evenimentul este unul promițător, după cum transmit organizatorii, iar cei ce îi vor trece pragul, vor avea parte de o experiență de învățare non-formală, adresată atât adolescenților, tinerilor, cât și adulților orientați spre autocunoaștere, dezvoltare personală și îmbunătățirea abilităților de comunicare. Întregul eveniment va fi dublat și de prezența lui Cristian Claudiu Bîrsan.

Cât despre Argentina Tudor, aceasta este un profesionist multidimensional, care îmbină rigoarea psihologiei clinice cu creativitatea scriitorului și experiența în management. Membru fondator al clubului Toastmasters Arad și facilitator de proiecte educaționale, Argentina este cunoscută pentru abordarea sa neconvențională, care provoacă structurile rigide și generează transformări autentice.

„Biblioteca Județeană Sălaj își asumă prin fiecare proiect rolul de a crea contexte reale de învățare și dezvoltare pentru comunitate. Iar evenimentul de săptămâna viitoare aduce împreună două direcții esențiale pentru noi: educația și comunicarea cu sens. Ne bucurăm să o avem alături pe Argentina Tudor, un profesionist care inspiră prin autenticitate și rigoare, și să oferim publicului un workshop interactiv care răspunde nevoilor reale ale tinerilor și adulților. Lansarea volumului «Ghid de corespondență» completează perfect această misiune, punând în prim-plan importanța unei comunicări clare, responsabile și profesioniste”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene.