Truck Fest Sălaj a pus Zalăul pe harta iubitorilor de camioane tunate 

Sfârșitul de săptămână a adus o premieră pentru sălăjenii pasionați de camioane tunate și vehicule spectaculoase. Prima ediție a Truck Fest Sălaj a avut loc sâmbătă, în parcarea Magic Burger din Zalău, și a fost un real succes. Atmosfera a fost una prietenoasă, iar întreg evenimentul a durat până seara târziu.

Festivalul, organizat de Sallai Zsolt, un iubitor al camioanelor personalizate, a reunit la Zalău aproximativ 30 de vehicule, atât din Sălaj, cât și alte colțuri ale României. Participarea la festival a fost liberă, iar publicul a fost numeros. Potrivit organizatorilor, aproximativ 1.500 de vizitatori s-au bucurat de un spectacol cu totul special, atât cei pasionați, cât și cei amatori.

Cele mai multe camioane participante au sosit din mai toate colțurile județului, fiind reprezentate firme precum Kio-Trans SRL – Șimleu Silvaniei, Olitrans – Mal, Matias Trucks – Șărmășag, Brena Inter Trans SRL – Zalău, Lan Bovisovis – Chieșd, Flodago Trans – Derșida, OFC Express Group – Zalău, Bitum Spedition – Ip, Smina Toni Trans – Cehu Silvaniei, Manu Special Transport – Șimleu Silvaniei, Tas Automobile – Hereclean, Mihocaș Leo Trans – Zalău.

Iubitori de camioane din cinci județe

Cu atât mai mult, Truck Fest a fost atracția iubitorilor de camioane din alte județe, precum Satu Mare, Maramureș, Cluj, Arad și Bihor.

Una dintre marile atracții ale festivalului a fost camionul Scania S500, aparținând firmei Sull Trans Arad, decorat în stil egiptean cu aerograf și un interior complet personalizat, realizat manual. Acest vehicul a reprezentat România la cel mai mare festival de camioane din Europa: Truckstar Festival Assen din Olanda, unde, dintre cele 3.000 de camioane prezente, a câștigat locul al treilea la categoria „Cel mai frumos camion”.

Mai mult, a trecut pragul festivalului celebrul camion Predator, al administratorului companiei Coretto Med. Scania sa este binecunoscută în rândul pasionaților și a scris istorie la festivalurile de camioane tunate din țară.

Tot la eveniment au participat și băieții de la Vegas din Piatra Craiului, județul Bihor, care au adus la Zalău două camioane spectaculoase: un Scania S V8 și un Volvo FH750, ambele pictate cu aerograf, ce au atras privirile publicului.

Zalăul, pe harta pasionaților de camioane tunate

Sallai Zsolt este sălăjeanul care a pus Zalăul pe harta iubitorilor de camioane tunate. Îi este recunoscător atât soției sale, cea care l-a susținut necondiționat pentru a da naștere acestui eveniment. Mai mult, festivalul nu ar fi fost posibil fără sprijinul Adinei Simona-Garbo, administratoarea fast-food-ului și proprietara parcării Magic Burger, locul în care a fost organizat festivalul.

Prima ediție a Truck Fest Sălaj s-a încheiat cu zeci de camioane spectaculoase, sute de zâmbete și mii de fotografii. Entuziasmul participanților și al vizitatorilor e de necontestat, iar festivalul are toate șansele să devină un eveniment cu tradiție în județ.