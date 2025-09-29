„Povești pe Tocuri – Ecoul poveștii tale”, o seară specială dedicată femeilor la Zalău

Un eveniment cu totul inedit va avea loc săptămâna aceasta la Zalău. „Povești pe Tocuri – Ecoul poveștii tale” va avea loc în 2 octombrie, începând cu ora 18, la Heaven. Va fi o seară specială dedicată femeilor și poveștilor care merită spuse și ascultate.

Atmosfera va fi una relaxată și caldă, cu cocktailuri, dialoguri între femei și pași siguri pe tocuri. Evenimentul ajunge la a treia întâlnire, iar fiecare ediție vine cu o tematică diferită, o locație nouă și o energie aparte.

Evenimentul a pornit din ideea întâlnirilor între fete, în oraș, iar cele ce trec pragul se pot bucura de experiențe constructive și benefice, unde poveștile personale, dezvoltarea personală și sprijinul social pentru cauze reale sunt îmbinate armonios.

Sprijin pentru Anastasia

Evenimentul are și o misiune aparte. Participarea se face prin donații pentru Anastasia, o fetiță diagnosticată cu o tumoare cerebrală rară, ce are nevoie urgentă de tratament în străinătate. Acestea vor fi realizate prin Asociația „Fii voluntar în Județul Sălaj”, iar fiecare gest de sprijin poate face o diferență uriașă pentru Anastasia.

Un „trib” pentru femei

Ideea proiectului îi aparține Teodorei Gozman, născută la Alba Iulia și stabilită la Zalău, care a simțit nevoia unui spațiu în care femeile să petreacă timp de calitate, să se susțină și să împărtășească experiențe constructive.

În această ediție, invitate speciale vor fi Luiza Mitu, artist transdisciplinar, care va aduce o perspectivă creativă asupra emoțiilor și poveștilor personale, dar și Paula Ionescu, trainer de public speaking, care va susține un atelier despre transformarea emoțiilor în discursuri autentice și puternice, prin exerciții și tactici.

Prin povești reale și exerciții practice, participantele vor învăța cum să-și spună povestea cu curaj, autenticitate și impact.

Înscrierile se fac prin mesaj privat la numărul 0760 376 409, cu numele complet și mențiunea „particip la ecoul poveștii mele”.