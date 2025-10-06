Trei tineri s-au răsturnat cu mașina într-un șanț. Doi dintre aceștia, în stare de ebrietate

Trei tineri de 24 de ani, din comuna Buciumi, au fost implicați într-un accident rutier, produs sâmbătă seara între localitățile Poarta Sălajului și Răstolțu Deșert. Aceștia au părăsit carosabilul și s-au răsturnat cu mașina într-un șanț.

Ajunși la fața locului, polițiștii i-au identificat. Întrebați cine a condus autoturismul, niciunul dintre cei trei nu a recunoscut. Ulterior, doi dintre aceștia s-au acuzat reciproc.

Întrucât oamenii legii nu au putut stabili cine a condus autoturismul, ambii tineri au fost testați cu aparatul alcooltest. Prima testare a indicat o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar cea de-a doua a indicat 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambele valori au depășit limita legală de 0,40 mg/l, fapt ce constituie infracțiune, drept pentru care cei doi tineri au fost conduși la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.

Imagine cu rol ilustrativ.