Un alt tânăr „afumat” a intrat cu mașina într-un șanț

Un tânăr de 24 de ani, din comuna Pericei, a intrat cu autoturismul într-un șanț în dimineața zilei de duminică. Polițiștii din Crasna au observat, pe un drum din localitatea Sici, o mașină avariată.

În urma verificărilor, șoferul a fost identificat. Acesta le-a declarat oamenilor legii că, în timpul manevrei de întoarcere, a intrat din neatenție cu partea din spate a mașinii într-un șanț.

Tânărul, în stare de ebrietate

Tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.