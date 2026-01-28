Trei sălăjeni, prinși la furat de cabluri

Trei sălăjeni au fost condamnați după ce ar fi încercat să sustragă cabluri de telecomunicații în municipiul Satu Mare, potrivit presasm.ro. Cei trei au fost surprinși în flagrant în timp ce tăiau cablul de pe un stâlp amplasat pe un bulevard din județul vecin.

Potrivit sursei, în jurul orei 01.45, cei trei au sosit la locul faptei cu un autoturism. Cu ajutorul unei foarfeci și echipați cu mănuși, aceștia au tăiat cabluri, cu intenția de a le fura.

Fapta nu a trecut neobservată, întrucât unul dintre ei se afla urcat pe stâlp, în timp ce ceilalți doi îl sprijineau. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit mașina abandonată, în interiorul căreia se aflau telefoane și documente ale autoturismului.

Ulterior, cablurile au fost recuperate, valoarea acestora ridicându-se la circa 1.600 de lei.

Instanța a aplicat pedepse de câte un an și două luni de închisoare pentru fiecare dintre cei trei inculpați. Pentru doi dintre ei, pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.