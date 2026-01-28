Pericol de inundații în Băbeni. Someșul a ieșit din matcă

Someșul a ieșit din matcă și există riscul de inundare a locuințelor din Cliț, precum și ferme și agenți economici. Primarul Comunei Băbeni, Mariana Dănilă Mureșan, alături de consilierul local Liviu Vancea și de Ioan Iacob – Comitetul Local pentru Situații de Urgență, sunt în teren alături de localnici.

Au fost solicitați reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj și ai Apelor Române, pentru a se lua măsuri de urgență pentru deblocarea cursului de apă de blocurile de gheață.