Alertă alimentară pentru un nou produs retras din două lanțuri de magazine în Sălaj

Alerta alimentară din prima jumătate a lunii ianuarie se extinde în două lanțuri de magazine din județ și din țară. Zilele acestea, Nestlé România, alături de lanțurile de magazine Lidl și Kaufland, prezente și pe piața din județul Sălaj, a demarat o acțiune de rechemare a unui nou produs de tip lapte praf pentru sugari, din partea clienților.

Măsură de precauție

Potrivit comunicatelor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Nestlé România a decis rechemarea voluntară a unor formule de lapte, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient utilizat în rețeta produselor vizate.

Astfel, clienții care au achiziționat lapte praf NAN 1 Comfortis 800g, din lotul cu numărul 53260346AA și cu data limită de consum prevăzută pentru ziua de 30.11.2027, sunt rugați să nu le ofere spre consum și să le readucă în magazine.

„Ca măsură de precauție și în strânsă colaborare cu autoritățile locale, Nestlé România adaugă încă un lot pe lista de loturi de formulă de lapte NAN 1 Comfortis 800g vizate de rechemarea de la consumatori inițiată în data de 06.01.2026. Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Această situație este cauzată de o problemă de neconformitate a unui ingredient

provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestui lot”, după cum se arată în comunicate.

De altfel, produsele vizate sunt formulele NAN 1 Optipro 400 g, din loturile cu data durabilității minimale 31 octombrie 2027, 30 iunie 2027 și 30 septembrie 2027. De asemenea, sunt rechemate mai multe loturi din gama NAN 1 SupremePro și NAN 2 SupremePro 800 g, cu termene de valabilitate cuprinse între 31 mai 2027 și 31 iulie 2027, precum și produse NAN ExpertPro AR 800 g, cu date de consum până la 31 iulie și 30 noiembrie 2027.

Nu au fost raportate probleme de sănătate

Până în acest moment, nu au fost raportate cazuri confirmate de probleme de sănătate în urma consumului produselor din loturile menționate. Cu toate acestea, autoritățile și producătorul recomandă ca produsele vizate să nu fie oferite spre consum.

Consumatorii din Sălaj care au cumpărat aceste produse le pot returna în magazinele Kaufland și Lidl, prezente, după caz, în municipiul Zalău, Șimleu Silvaniei și Jibou.