Sfârșit de săptămână cu accidente în Sălaj. Două persoane au fost transportate la spital

Două evenimente rutiere au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Primul dintre acestea s-a produs sâmbătă după-amiază, în comuna Bănișor.

O femeie în vârstă de 45 de ani, din localitate, pasageră într-un utilaj agricol, la volanul căruia se afla un bărbat de 53 de ani, și-a pierdut echilibrul și a căzut. În urma evenimentului, victima a necesitat îngrijiri medicale, motiv pentru care a fost transportată la spital. Mai mult, șoferul utilajului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

O zi mai târziu, un accident rutier s-a produs în localitatea Popeni. Un bărbat în vârstă de 70 de ani, din comuna Mirșid, în timp ce se afla la volanul unui motocultor, a ieșit din curtea casei sale și a pătrus pe drumul public. Din nefericire, bărbatul a intrat în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 26 de ani.

În urma impactului, bărbatul de 70 de ani a suferit leziuni și a fost transportat la o unitate medicală. De asemenea, cei doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.