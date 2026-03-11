În Sala Transilvania din Zalău, a avut loc marți conferința intitulată „Totul este bine când se termină cu Învierea”, organizată de ATOS – Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni. La întâlnire au participat numeroși tineri, elevi ai școlilor din municipiu, dar și alte persoane interesate să asculte mărturia invitatului serii. Evenimentul a fost moderat de părintele Doru Gârboan, responsabilul ATOS Zalău.

Conferința a fost susținută de teologul și autorul român Marius Balo, care le-a vorbit celor prezenți despre parcursul său de viață și despre experiențele care i-au marcat existența.

La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. La finalul conferinței, ierarhul a rostit un cuvânt de apreciere pentru mărturia oferită de Marius Balo, evidențiind puterea exemplului personal și valoarea unei astfel de experiențe împărtășite tinerilor. Totodată, Preasfinția Sa a subliniat că relatările despre suferință, trăite și asumate în lumina credinței, pot deveni pentru fiecare un sprijin și o însoțire reală pe parcursul Postului Mare.

La finalul întâlnirii a avut loc și o sesiune de autografe, în cadrul căreia cei prezenți au putut primi autografe pe volumul „Păturica roz” și au avut prilejul de a sta de vorbă cu autorul.

Conferința de la Zalău face parte dintr-o serie de întâlniri organizate de ATOS – Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni în mai multe orașe din județ.

Următoarele conferințe vor avea loc miercuri, de la ora 18, la Casa de Cultură din Jibou, și joi, de la ora 18, la Casa de Cultură Orășenească din Șimleu Silvaniei.

M. S.