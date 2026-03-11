S-a răsturnat cu mașina în Gâlgău

Polițiștii din Ileanda au fost sesizați marți noaptea că un autoturism s-a răsturnat în localitatea Gâlgău. La fața locului au găsit un bărbat de 46 de ani, din județul Maramureș, care avea mașina în șanț, dar nu era rănit. La testarea acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

M. S.