Tânărul implicat în accidentul de la Treznea a fost reținut de polițiști

Tânărul de 28 de ani, cel care a produs accidentul rutier de la Treznea marți seară, a fost reținut o zi mai târziu pentru 24 de ore de polițiști. În prezent, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Reamintim că, în timp ce se afla la volan, acesta a lovit o altă mașină staționată pe marginea drumului, un stâlp și gardul unui imobil.

Nu doar că testarea cu aparatul alcooltest a arătat o concetrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă tânărul nu avea nici dreptul de a urca la volan, deoarece permisul său de conducere fusese anulat.

Imagine cu rol ilustrativ.