Bani de la Consiliul Județean Sălaj pentru programe sportive și recreative

Beneficiarii ediției din acest an a programului de finanțare a activităților sportive, de tineret și recreative, derulat de Consiliul Județean Sălaj, pot depune documentele de decont până în data de 15 decembrie 2025. Prin această inițiativă au prins viață proiecte care aduc împreună copii, tineri și voluntari în tabere, competiții sportive, excursii, ateliere educative și alte activități menite să încurajeze implicarea, mișcarea și creativitatea. Din cele 119 inițiative aprobate, ce dispun de o finanțare nerambursabilă totală de 500.000 lei, o mare parte au ajuns deja la etapa de rambursare, confirmând că ideile propuse s-au materializat în acțiuni concrete, desfășurate în comunități din întreg județul.

