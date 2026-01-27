În data de 26 ianuarie, în jurul orei 2, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie în vârstă de 84 de ani, din comuna Buciumi, cu privire la faptul că un bărbat a pătruns prin efracție în locuința sa, prin forțarea ușii de acces. În interiorul imobilului, prin acte de violență și amenințări, bărbatul i-ar fi solicitat bani, femeia indicându-i locul în care se afla un portmoneu ce conținea aproximativ 300 de lei. După ce a luat banii, acesta a părăsit locuința.
În dimineața de marți a fost identificat făptașul, iar în urma administrării probatoriului, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.
Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.
M. S.
One Thought to “Tâlhar din Buciumi, băgat la zdup”
[…] un portmoneu ce conținea aproximativ 300 de lei. După ce a luat banii,… Articolul Tâlhar din Buciumi, băgat la zdup apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]