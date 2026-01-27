Tâlhar din Buciumi, băgat la zdup

În data de 26 ianuarie, în jurul orei 2, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie în vârstă de 84 de ani, din comuna Buciumi, cu privire la faptul că un bărbat a pătruns prin efracție în locuința sa, prin forțarea ușii de acces. În interiorul imobilului, prin acte de violență și amenințări, bărbatul i-ar fi solicitat bani, femeia indicându-i locul în care se afla un portmoneu ce conținea aproximativ 300 de lei. După ce a luat banii, acesta a părăsit locuința.

În dimineața de marți a fost identificat făptașul, iar în urma administrării probatoriului, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

M. S.