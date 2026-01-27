Sunt confiscate veniturile majorate ale comunităților locale de către guvern?

Conform legii 273/2006, legea finanțelor publice locale, veniturile bugetelor se constituie astfel:

,,Art. 5. – (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”.

Impozitele, taxele, contribuţiile, alte vărsăminte, alte venituri colectate de către administrațiile locale, RĂMÂN la bugetul local. De asemenea, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale în luna anterioară se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă conform tabelului de mai jos. De asemenea, propunerea guvernului pentru 2026 este tot în acest tabel. După cum se poate observa, TOATE veniturile din impozitul pe venit se întorc în comunitățile din care au fost colectate aceste venituri. Ce diferă puțin e modul de repartizare a cotelor între diferite instituții și autorități locale.

Destinație Legea 273/2006 (actual) Propunerea Guvernului 2026 (temporară) Bugetul județului 15% 15% Bugetele locale (comune, orașe, municipii) 65% 63% Sume pentru echilibrarea bugetelor locale (cont distinct la administrația județeană a finanțelor publice pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor 14% 22% Sume pentru repartizarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean 6% inclus în contul distinct 22%

Așadar, ce modificări apar:

– se alocă direct către bugetele locale 63% față de 65% în 2025, deci cu 2% mai puțin;

– sumele pentru echilibrarea bugetelor locale crește cu 2%, de la 20% (14% + 6%) la 22%.

Deci, modificările sunt doar la redistribuirea celor 2%, de la repartizarea directă la bugetele locale spre sume pentru echilibrarea bugetelor locale, iar consiliile județene nu vor mai administra direct cei 6%, sumele fiind virate într-un cont distinct la administrația județeană a finanțelor publice.

Ce poate să difere sunt sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de exemplu cote defalcate din TVA și subvenţiile primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete. Aici, da, pot să fie alocate sume mai mici, dar aceste sume nu sunt sume care li se cuvin automat autorităților locale, ele se stabilesc și în funcție de anumite necesități și constrângeri ale bugetului de stat, cum ar fi deficitul bugetar, de exemplu. Ca atare, este falsă problema cum că guvernul ia impozitele și taxele locale majorate la bugetul de stat.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro