Șoselele sălăjene, împânzite de polițiști: trei zile cu sute de sancțiuni, permise reținute și testări

Polițiștii sălăjeni au fost prezenți, timp de trei zile, în traficul din întreg județul. Acțiunile derulate de oamenii legii au avut ca scop prevenirea accidentelor de circulație, creșterea siguranței pe șoselele sălăjene, dar și combaterea abaterilor comise de pietoni și bicicliști.

În mod special, în vizorul forțelor de ordine au fost șoferii care se urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efecte psihoactive. Nici șoferii vitezomani nu au scăpat în urma acestor acțiuni.

Amplele controale au fost derulate în tot județul, în perioada 6-8 februarie, iar în urma acestora, polițiștii au legitimat 578 de persoane și au verificat aproape 550 de autovehicule.

Întrucât acțiunea a vizat și depistarea șoferilor care conduc în stare de ebrietate, oamenii legii au efectuat 170 de testări în vederea depistării consumului de băuturi alcoolice.

Peste 500 de sancțiuni aplicate

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 531 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 162.154,5 lei.

Zeci de permise reținute

De asemenea, ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 30 de permise de conducere și au retras șase certificate de înmatriculare. Din totalul sancțiunilor aplicate, 228 au vizat încălcarea regimului legal de viteză, 54 au fost pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță, cinci pentru folosirea telefonului mobil, șase pentru nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului electric, iar altele pentru neacordarea priorității de trecere.

Nu au scăpat nici pietonii și bicicliștii

Totodată, au fost sancționați 16 pietoni și 11 bicicliști, iar 211 sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul circulației rutiere pe drumurile publice.

Noi acțiuni se arată în zare

„Acțiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere vor continua și în perioada următoare, polițiștii rutieri fiind permanent implicați în asigurarea unui climat de siguranță pe drumurile publice”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.