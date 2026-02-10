Prins la volanul unei mașini radiate, un bărbat s-a ales cu dosar penal

Cu mașina radiată, un sălăjean a fost oprit în trafic de polițiști, în raza localității Surduc, luni dimineață.

În vârstă de 46 de ani, bărbatul din comuna Cristolț s-a ales cu dosar de cercetare penală, după ce oamenii legii au descoperit că autovehiculul pe care îl conducea figura radiat din circulație încă din toamna anului trecut, mai exact din data de 4 septembrie 2025.

Astfel, pentru abaterea sa, șoferul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Imagine cu rol ilustrativ.