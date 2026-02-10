Sălajul acum o sută de ani (XLIV)

* Învățătorii Dumitru Oros și Irina Sima din Pericei îi înjură pe cei de la Revizoratul Școlar, ce se aflau în control. Scapă doar cu un avertisment.

* Comitetul Școlar Județean îi premiază pe dascălii Grigore Dobocan (Buciumi), Ioan Georgea (Bălan) și Paul Miclea (Cehu Silvaniei), pentru rezultate deosebite în activitate.

* Din cauza lipsei de elevi, se desființează secțiile maghiare ale școlilor din Aghireș și Vârșolț.

* Primăria din Șimleu hotărăște să înceapă lucrările de regularizare a râului Crasna.

* În revista „Școala noastră”, învățătorul Gavril Moigrădeanu din Peceiu trage un semnal de alarmă privind consumul de alcool la elevi. Se pare că tinerii sălăjeni sunt tot mai atrași de Bachus.

* La școala din Bădăcin are loc o conferință poporală. Conferențiază Victor Boțan (directorul Școlii din Șimleu) – „Vechimea poporului român” și Ilie Agârbiceanu (directorul Școlii Agricole din Șimleu) – „Pregătirea semănatului”.

* Ministrul Sănătății Publice donează 25 de paturi pentru spitalul din Șimleu. Doar că respectivul spital are doar două camere, deci nu are unde să le pună…

* Ofițeri ai Batalionului 7 Vânători de munte din Zălau ajută la predarea educației fizice în școlile din județ.

* Cadrele didactice din Sălaj nu și-au primit salariile de două luni. Lipsă de bani la buget.

* Localitățile Cizer, Cățelu Unguresc, Uileacu Șimleului, Bobota, Ilișua, Sâg și Șărmășag nu dau bani pentru școli. Prefectul amenință cu sancțiuni.

* În ziarul „Poporul sălăjean” directorul școlii din Șimleu îi face mincinoși pe cei de la ziarul „Meseșul”. Cică aceștia ar fi scris că nu a fost serbare școlară la Șimleu.

Daniel Mureșan