Șofer haotic, prins în stare de ebrietate la volan în apropiere de Zalău

Un hunedorean a fost surprins conducând haotic, în noaptea de 13 septembrie, pe drumul european E81, în apropiere de Zalău. Polițiștii din municipiu au fost sesizați despre acest fapt, iar la fața locului au descoperit că la volanul mașinii se afla un bărbat de 58 de ani, din județul Hunedoara.

În momentul în care a fost identificat, șoferul se afla oprit, cu luminile de avarie pornite, iar el se afla lângă autoturism. Bărbatul emana un miros puternic de alcool, semn că ar fi condus sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii i-au solicitat testarea cu aparatul alcooltest, însă s-au lovit de refuzul său.

Ca urmare, hunedoreanul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, însă și de această dată s-a opus testării.

În consecință, polițiștii zălăuani au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. În acest caz, cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău.